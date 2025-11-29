Handball-WM: Favoriten lösen vorzeitig Hauptrundenticket

Olympiasieger Norwegen hat bei der Handball-WM der Frauen in Deutschland und den Niederlanden souverän vorzeitig das Hauptrundenticket gelöst. Der Europameister gewann im zweiten Vorrundenspiel in Trier 41:16 (21:7) gegen Kasachstan, am Montag geht es gegen das punktgleiche Angola nur noch um den Gruppensieg und darum, ob der Topfavorit die volle Punktzahl mit in die Hauptrunde nimmt.

Ähnliche Ausgangssituationen erarbeiteten sich auch die Medaillenkandidaten Dänemark und Schweden. Dänemark besiegte in der Gruppe A in Rotterdam Kroatien mit 35:24 (16:10), Schweden feierte dank des 46:17 (25:9) in Stuttgart gegen Kuba ebenfalls den zweiten Sieg im zweiten Spiel wie auch die Schweizerinnen durch den 25:24 (14:13)-Erfolg in 's-Hertogenbosch gegen den Senegal.

Die besten drei Teams der acht Vierergruppen ziehen in die Hauptrunde ein. Dort geht es kommende Woche in vier Sechsergruppen weiter, Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Mannschaften werden mitgenommen. Die besten zwei Teams jeder Hauptrundengruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale (9./10. Dezember). Beide Halbfinals (12. Dezember), das kleine Finale sowie das Endspiel (beide 14. Dezember) finden in Rotterdam statt.