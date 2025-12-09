Norwegen folgt DHB-Frauen ins WM-Halbfinale

Olympiasieger Norwegen ist mit der nächsten Machtdemonstration ins WM-Halbfinale eingezogen. Der Topfavorit feierte im Viertelfinale gegen Montenegro einen 32:23 (19:11)-Kantersieg und folgte den deutschen Handballerinnen in die Runde der letzten vier.

Während Deutschland im Halbfinale am Freitag gegen Titelverteidiger Frankreich oder den WM-Dritten Dänemark spielt, bekommt es das norwegische Starensemble mit Co-Gastgeber Niederlande oder Ungarn zu tun. Die Medaillenspiele finden dann am Sonntag statt, Austragungsort der Endrunde ist Rotterdam.