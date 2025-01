Deutschland vs. Tschechien live: Handball-WM 2025 im Free-TV, Stream und Ticker

Deutschland trifft im abschließenden Vorrundenspiel bei der Handball-WM 2025 auf Tschechien. So seht ihr die Partie live im Free-TV, Stream und Ticker.

Hier live streamen: Deutschland vs. Tschechien

Fast noch wichtiger: Das Knie von Juri Knorr scheint zu halten. Der Schlüsselspieler der Mannschaft von Trainer Alfred Gislason verletzte sich im Duell mit Polen. Zwar war die Sorge kurz darauf groß, gegen die Schweiz konnte er aber schon wieder mitwirken.

Nun wartet Tschechien auf das DHB-Team. Deutschland geht als klarer Favorit in die Partie, wird den Gegner aber keinesfalls unterschätzen. Auch der Blick in die Vergangenheit spricht für Kapitän Johannes Golla und Co., von elf Duellen gingen nur zwei verloren (acht Siege, ein Remis).

Wann das dritte DHB-Spiel bei der Handball-WM startet und wie ihr live dabei seid, erfahrt ihr nachfolgend.