Golla: DHB-Auswahl muss "über Emotionen kommen"

Kapitän Johannes Golla hat die deutsche Handball-Nationalmannschaft vor dem WM-Viertelfinale gegen Portugal am Mittwoch (20.30 Uhr/ARD) in die Pflicht genommen. Golla forderte im Gespräch mit der Sport Bild "eine Konstanz über mehr als zehn Minuten" ein, die man "am besten von Anfang an" aufs Spielfeld bringen müsse.