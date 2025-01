Handball-WM 2025: Deutschlands 19er-Kader im Überblick

Wir sehen uns an, welche 19 Spieler bei der WM in Norwegen, Dänemark und Kroatien dabei sein werden und stellen die Akteure ein wenig genauer vor.

Joel Birlehm ist die Nummer drei im deutschen Team und wird wohl nur zum Einsatz kommen, wenn sich Späth oder Wolff verletzen oder eine ganz schwache Phase erwischen. Der 1,96 Meter große Torhüter hat im November 2021 sein Debüt für die Nationalmannschaft gegeben und stand erstmals bei der WM 2023 im Kader. In der Bundesliga kommt Birlehm in der laufenden Spielzeit auf 31 Prozent gehaltene Bälle.

An einem guten Tag kann der Magdeburger ein echter Faktor sein, jedoch fehlt ihm ein wenig die Konstanz. Dies gilt auch für seine Auftritte in Magdeburg.

Grgic ist selbstbewusst und unbeschwert und spielt in der Bundesliga groß auf. Lediglich Welthandballer Mathias Gidsel hat in der aktuellen Bundesliga-Saison mehr Tore erzielt als Grgic. Diesen Schwung gilt es jetzt mit zur WM zu nehmen, dann kann er ein ganz entscheidender Faktor sein.

Der Rückraum links war über einige Jahre nicht gerade die deutsche Paradeposition, jedoch hat der DHB mit Marko Grgic nun ein ganz großes Talent an Bord. Der 21-Jährige spielt erst seit dem Jahr 2023 in der Bundesliga und wurde im Mai 2024 erstmals nominiert. Wenige Monate später war er schon ein echter Faktor bei den Olympischen Spielen und erzielte 16 Turniertore.

Julian Köster gehört auch noch zur jungen Generation im DHB-Team. Der Gummersbacher hat dennoch schon drei Turniere auf dem Konto und insbesondere bei der Heim-EM 2024 überzeugt. Bei den Olympischen Spielen und in der Bundesliga schwankten die Leistungen des über zwei Meter großen und wurfgewaltigen Rückraum-Spielers aber etwas. Demnach könnte es für ihn gar nicht so leicht werden, sich gegen die inzwischen große Konkurrenz durchzusetzen.

Rückraum rechts:

Franz Semper (SC DHfK Leipzig)

Alter: 27

Länderspiele/Tore: 19/43

Franz Semper ist nach Ups und Downs inzwischen wieder auf einem sehr guten Level unterwegs. Der 27-Jährige wurde zwar bereits 2018 erstmals nominiert, war aber seitdem nie der ganz große Faktor. Nach den vergangenen Monaten kann Semper nun aber mit breiter Brust ins Rennen gehen. Dennoch ist er eher in einer Herausforderer-Rolle.

Christoph Steinert (HC Erlangen)

Alter: 34

Länderspiele/Tore: 56/100

Christoph Steinert ist mit seinen 34 Jahren einer der wenigen absoluten Routiniers im Team. Sein erstes Länderspiel bestritt er jedoch erst im Januar 2022 mit damals 31 Jahren. Der Spätstarter war bei den Europameisterschaften 2022 und 2024 im Kader und mischte bei der WM 2023 mit. Bei den Olympischen Spielen war er hingegen nicht dabei.

Renars Uscins (TSV Hannover-Burgdorf)

Alter: 22

Länderspiele/Tore: 28/113

Renars Uscins hat im DHB-Team nicht viel Anlaufzeit gebraucht. Der 22-Jährige debütierte im April 2023 und war bei der Heim-EM 2024 und den Olympischen Spielen in Paris gleich mittendrin statt nur dabei. Beim denkwürdigen Viertelfinale gegen Frankreich rettete Uscins das Team zunächst in letzter Sekunde in die Verlängerung und machte in dieser den 35:34-Siegwurf. Der Youngster erzielte in der gesamten Partie 14 Treffer und wurde ins All-Star-Team gewählt.

Uscins war der beste DHB-Torschütze bei den Olympischen Spielen 2024 und liegt in der Bundesliga aktuell auf Rang drei in der Torschützenliste. Neben Knorr ist der 22-Jährige derjenige, über den es in der Offensive gehen muss und wird.