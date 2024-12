Am 14. Januar startet die Handball-WM 2025 , am 2. Februar steht schließlich der Sieger fest.

Das Finale wird am 2. Februar in Oslo (Norwegen) ausgetragen. Weitere Spielorte sind Zagreb, Varazdin und Porec (alle Kroatien).

Fünf Städte in Dänemark, Norwegen und Kroatien werden zum Schauplatz des Turniers. Die Eröffnungspartie findet in Herning (Dänemark) statt.

Handball-WM 2025: In welchen Städten und Arenen wird gespielt?

Insgesamt wird in fünf verschiedenen Städten gespielt. Die Gruppe A und B werden sich im dänischen Herning messen, wo auch das DHB-Team seine Gruppenspiele absolvieren wird.

Die Gruppen C und D werden in Kroatien versuchen, die nächste Runde zu erreichen. Während Gruppe C in Porec spielt, werden die Spiele von Gruppe D in Varazdin ausgetragen.

Auch in Norwegen wird gespielt, die Gruppen E und F werden in Oslo gegeneinander antreten. Die beiden letzten Gruppen G und H spielen in der kroatischen Hauptstadt Zagreb. Die Austragungsorte in der Übersicht: