Der Experte und ehemalige dänische Nationalspieler Rasmus Boysen äußerte sich anschließend auf der Plattform "X" und merkte klar an: "Fünf Schritte beim portugiesischen Siegtor."

Die deutschen Spieler beanstandeten nach dem Treffer und auch nach dem Abpfiff nichts bei den Unparteiischen aus Norwegen. Erst als sich die Szene nochmal im TV angesehen wurde, kamen Zweifel am Treffer auf.

In dieser wurde es dann noch einmal knapper, als der entscheidende Treffer für Portugal erst vier Sekunden vor Ablauf der zehnminütigen Overtime fiel.

In der regulären Spielzeit retteten sich die Portugiesen im Viertelfinale der Handball-WM gegen Deutschland erst 23 Sekunden vor Ende in die Verlängerung.

Ex-DHB-Torwart Bitter exklusiv: "Hätte man pfeifen können"

Nun reagierte Ex-DHB-Torhüter Johannes Bitter, der inzwischen als TV-Experte tätig ist, auf die umstrittene Szene. Im exklusiven Gespräch mit ran erklärte der 42-Jährige seine Sichtweise wie folgt: "Ich habe die Szene im Spiel gesehen, und rein nach Regelwerk hätte man das pfeifen können. Aber ich finde es schwierig, das jetzt als ausschlaggebenden Faktor für unser Ausscheiden zu benennen. Handball ist schneller geworden, die Dynamik hat sich verändert, und Schrittfehler sind heute oft eine Gefühlssache für die Schiedsrichter, kein rein mechanisches Abzählen mehr."

Beim konkreten Blick auf die Szene sagte Bitter: "Wenn man das Video im Nachhinein analysiert, findet man solche Szenen in einem Spiel sicher 20 oder 30 Mal. Natürlich kann man in den letzten Sekunden eine Überprüfung einfordern – und genau dafür ist die Regel ja gemacht. Aber es gibt viele andere Situationen, in denen ein Eingriff des Video-Referees noch relevanter wäre. Letztlich bleibt es dabei: Ja, es war ein Regelverstoß, der zu einem Tor geführt hat. Aber zu sagen, daran hat es gelegen? Das wäre mir zu einfach."

Laut Bitter hätte die Szene "genauso gut zwei Minuten früher passieren können – und dann hätte sich niemand beschwert". Er begründete, kein deutscher Spieler habe zudem protestiert.