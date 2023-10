Sporthilfe: Handball-Weltmeister sind "Juniorsportler 2023"

Anzeige

Die deutsche U21-Handballnationalmannschaft ist von der Deutschen Sporthilfe zum "Juniorsportler-Team 2023" gewählt worden. Das gab die Stiftung am Mittwoch bekannt. Die Mannschaft von Bundestrainer Martin Heuberger hatte im Juli bei der Heim-WM triumphiert und dem Deutschen Handballbund (DHB) nach 2009 und 2011 den dritten WM-Titel im männlichen U21-Bereich beschert.

Die Ehrung der Junioren-Weltmeister findet am 21. Oktober in Düsseldorf statt. Neben den Handballern werden dann auch die Juniorsportler und -Sportlerinnen 2023 in der Para- und Gehörlosen- sowie in der Einzelwertung ausgezeichnet.