Tschechien holt Remis - drei weitere Teams in Hauptrunde

Tschechiens Handballer haben bei der WM ihren nächsten Punkt eingefahren. Deutschlands letzter Vorrundengegner erkämpfte sich gegen Polen ein 19:19 (12:9) und hat mit nun 2:2 Zählern gute Chancen auf den Einzug in die Hauptrunde.

Polen blieb nach der Auftaktniederlage gegen Deutschland (28:35) auch im zweiten Spiel sieglos und steht mit 1:3 Punkten zum Vorrundenabschluss gegen die Schweiz unter Zugzwang. Die Tschechen treffen am Sonntag (18.00 Uhr/ARD) auf das deutsche Team.

Die Niederlande besiegten unterdessen Nordmazedonien in Varazdin mit 37:32 (18:15) und qualifizierten sich durch den zweiten Erfolg im zweiten Spiel vorzeitig für die Hauptrunde. Gleiches gelang Ägypten durch einen 35:24 (16:11)-Sieg in Zagreb gegen Bahrain und Portugal durch ein 30:26 (12:15) in Oslo gegen Portugal.

Die ersten drei Mannschaften der acht Vorrundengruppen erreichen die zweite Turnierphase. Die Punkte gegen die ebenfalls qualifizierten Teams werden mitgenommen. Am Donnerstag hatten bereits Weltmeister Dänemark, Außenseiter Italien, Europameister Frankreich und Österreich vorzeitig die Hauptrunde erreicht.