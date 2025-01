Verstauchung? Deutsche Handballer bangen um Knorr

Die deutschen Handballer sorgen sich um Spielmacher Juri Knorr. Der Rückraumspieler verletzte sich am Mittwochabend beim erfolgreichen WM-Auftakt in Herning gegen Polen (35:28) am linken Knie, es droht womöglich der Ausfall für das zweite Vorrundenspiel gegen die Schweiz am Freitag (20.30 Uhr/ZDF).