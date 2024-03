Paul kündigte das Event auf seinen Social-Media-Kanälen als "größten Kampf des 21. Jahrhunderts" an. Das gesamte Ereignis stehe im Namen von "MVP" - Pauls eigener Produktionsfirma.

Tausende Fans können das Mega-Event zwischen der Box-Ikone und dem Influencer also live vor Ort verfolgen.

Der Kampf findet am 20. Juli im AT&T Stadium statt, der Heimspielstätte des NFL-Teams Dallas Cowboys. Zu bestimmten Anlässen passen rund 100.000 Zuschauer in die Arena.

Die beiden trennen 30 Jahre - Tyson steigt mit 57 Jahren wieder in den Ring.

Die Box-Welt hält den Atem an: Boxing-Legende Mike Tyson tritt gegen Jake Paul an.

"Ich möchte World Champion werden und nun habe ich die Chance, gegen den größten Heavyweight Champion der Welt und den gefährlichsten Boxer in der Geschichte anzutreten", schrieb Paul und kündigte an, dass der Mega-Fight auf Netflix zu sehen sein wird.

Tyson erklärte in einer offiziellen Pressemitteilung: "Jake Paul hat sich im Laufe der Jahre als Boxer enorm weiterentwickelt. Es wird also eine Menge Spaß machen, zu sehen, was der Wille und der Ehrgeiz eines Kindes mit der Erfahrung und dem Können eines GOAT anstellen können."