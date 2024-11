Mike Tyson: Box-Historie, KO-Siege, Skandale, Statistik vor Fight gegen Jake Paul

ran wirft vor dem Boxkampf einen Blick auf die Kampf-Historie von "Iron Mike" und beantwortet die wichtigsten Fragen zum US-Amerikaner. Was waren seine größten Erfolge? Wie viele Siege holte er und wie viele davon durch Knockouts?

Während der einst als YouTuber gestartete Paul in seiner noch jungen Box-Karriere erst elf Mal im Ring stand und dabei zehn Siege holte, bestritt der mittlerweile 58 Jahre alte Tyson viel mehr Kämpfe, darunter auch einige legendäre Duelle.

In der Nacht vom 15. auf den 16. November stehen sich die beiden im AT&T Stadium in Arlington (Texas), Heimspielstätte des NFL -Teams Dallas Cowboys, gegenüber.

Bald ist es so weit, der lang erwartete Boxkampf zwischen Mike Tyson und Jake Paul steht an.

In der Nacht von Freitag auf Samstag stehen sich Mike Tyson und Jake Paul im Ring gegenüber. ran wirft zuvor einen Blick auf die Erfolge der Box-Legende, seine Bilanz und seine Titel.

Wurde die Tyson in die Hall of Fame des Boxens aufgenommen?

Tyson vs. Jake Paul: Wann bestritt Tyson seinen ersten Profikampf?

Insgesamt bestritt Tyson 58 Kämpfe. 50 gewann er, davon 44 durch Knockout. Satte 22 Mal bereits in Runde eins. Nur sechs Mal ging er als Verlierer aus der Arena, zwei Duelle waren ohne Wertung.

Tyson vs. Jake Paul: Wann bestritt Tyson seinen ersten Profikampf?

In nur sechs seiner Fights musste Tyson Niederlagen einstecken. Besonders bitter waren die Pleiten gegen Evander Holyfield und Lennox Lewis. Nachfolgend die komplette Übersicht zu Tysons verlorenen Kämpfen.

11. Juni 2005 gegen Kevin McBride (durch Technischen KO in Runde 6)

11. Juni 2005 gegen Kevin McBride (durch Technischen KO in Runde 6)

30. Juli 2004 gegen Danny Williams (durch KO in Runde 4)

30. Juli 2004 gegen Danny Williams (durch KO in Runde 4)

8. Juni 2002 gegen Lennox Lewis (durch KO in Runde 8)

8. Juni 2002 gegen Lennox Lewis (durch KO in Runde 8)

28. Juni 1997 gegen Evander Holyfield (durch Disqualifikation in Runde 3)

28. Juni 1997 gegen Evander Holyfield (durch Disqualifikation in Runde 3)

9. November 1996 gegen Evander Holyfield (durch Technischen KO in Runde 11)

9. November 1996 gegen Evander Holyfield (durch Technischen KO in Runde 11)

11. Februar 1990 gegen James Douglas (durch KO in Runde 10)

11. Februar 1990 gegen James Douglas (durch KO in Runde 10)

Tyson vs. Paul: Bizarre Hühnerfrisur sorgt für Verwirrung

Wie viele WM-Titel holte Mike Tyson?

Seinen ersten WM-Titel schnappte sich Tyson am 22. November 1986 gegen Trevor Berbick durch Knockout in Runde zwei und holte sich den WBC-Gürtel. Rund drei Monate später schlug er James Smith nach Punkten und krönte sich damit auch zum WBA-Weltmeister. Am 1. August 1987 holte sich Tyson gegen Tony Tucker mit dem Punktsieg im IBF-WM-Kampf auch seinen dritten Weltmeister-Titel.

Insgesamt konnte Tyson seinen WBC-Titel neun Mal, seinen WBA-Titel acht mal und seinen IBF-Titel sechs Mal verteidigen.