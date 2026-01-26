20. Titel auf der US-Tour: Scheffler siegt in La Quinta

Golfstar Scottie Scheffler ist perfekt in die neue Saison auf der PGA Tour gestartet. Der Weltranglistenerste gewann das Turnier The American Express in La Quinta/Kalifornien souverän mit insgesamt 261 Schlägen (27 unter Par) und feierte seinen 20. Titel auf der US-Tour. Der viermalige Major-Sieger Scheffler (29) erreichte diese Marke als erster Spieler unter 30 Jahren seit Ikone Tiger Woods.

"Das bedeutet mir sehr viel. Es war eine herausfordernde Woche. Ich habe mich gut geschlagen, bin geduldig geblieben und habe meine Aufgaben erfüllt, wenn es nötig war", sagte der US-Amerikaner, der im Dezember zum vierten Mal in Folge zum Spieler des Jahres auf der PGA Tour gewählt worden war.

Nach vier Runden beim "Desert Classic" im Coachella Valley lag ein Quartett um den Australier Jason Day vier Schläge hinter Scheffler. Stephan Jäger (München) und Matti Schmid (Herzogenaurach) waren am Cut gescheitert.