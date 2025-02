20,27 m: Ogunleye mit persönlicher Bestleistung zum DM-Titel

Kugelstoß-Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye hat bei den deutschen Hallen-Meisterschaften ein dickes Ausrufezeichen gesetzt und mit einer neuen persönlichen Bestleistung viel Selbstvertrauen für die Hallen-EM in zwei Wochen getankt. Die 26-Jährige von der MTG Mannheim stieß in Dortmund im ersten Versuch überragende 20,27 m und steigerte ihre bisherige Bestleistung von der Hallen-WM im Vorjahr um acht Zentimeter.

Ogunleye verteidigte damit ihren Titel erfolgreich und präsentierte sich vor der EM im niederländischen Apeldoorn (6. bis 9. März) in bestechender Form. "Ich bin mega dankbar dafür, heute PB gestoßen zu haben", sagte Ogunleye in der ARD: "Diese Leichtigkeit will ich mitnehmen zu den Europameisterschaften. Das will ich nochmal abrufen. Das habe ich drauf." Ihre Freiluft-Bestmarke von 20,00 m hatte Ogunleye im vergangenen August bei ihrem überraschenden Olympiasieg von Paris aufgestellt.

Im Kugelstoßen der Männer triumphierte am Freitagabend Eric Maihöfer (Sindelfingen) mit der persönlichen Bestleistung von 20,37 m. Über 3000 m siegte bei den Frauen Lea Meyer (Löningen), bei den Männern gewann Maximilian Thorwirth (Düsseldorf). Die Hallen-DM läuft noch bis Sonntag. Dann geht unter anderem Weitsprung-Königin Malaika Mihambo an den Start.

Die DLV-Athletinnen und Athleten nutzen die DM als Standortbestimmung für die Wettkämpfe in Apeldoorn. Die Hallen-WM im chinesischen Nanjing (21. bis 23. März) spielt in den Planungen der meisten Top-Athleten um Ogunleye und Mihambo hingegen keine Rolle, weil das Highlight des Jahres mit der Freiluft-WM in Tokio erst im September und damit ungewöhnlich spät stattfindet.