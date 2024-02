570. Weltcup: Oldie Kasai übersteht Quali in Sapporo

Anzeige

Oldie Noriaki Kasai hat die Qualifikation für den Weltcup in Sapporo überstanden und damit ein Stück Skisprung-Geschichte geschrieben. Der Japaner belegte im Vorausscheid den 45. Platz und bestreitet am Samstag (08.00 Uhr MEZ/Eurosport) mit 51 Jahren den 570. Weltcup-Wettbewerb seiner Karriere - beide Zahlen sind einsamer Rekord.

"Es ist echt irre, was Noriaki leistet", sagte Ex-Bundestrainer Werner Schuster am Eurosport-Mikrofon: "Ich musste wirklich lachen. Ich bin ja selber noch gegen ihn gesprungen, und gerade erst ist er gegen meinen Sohn im Continental Cup gesprungen. Er springt generationenübergreifend."

Kasai war im Vorjahr in Sapporo als 51. und 55. der Qualifikation zweimal knapp gescheitert, nun zeigte er sich mit einem Sprung auf 106,0 m in besserer Form und nimmt erstmals seit Februar 2020 an einem Weltcup-Wettbewerb teilt. Im Training hatte er sogar den 23. Rang belegt. Sein Debüt im Weltcup hatte Kasai im Dezember 1988 gegeben - noch im Parallelstil.

Gewinner der Qualifikation, die wegen starken Schneefalls um eine Stunde verschoben werden musste, wurde der Österreicher Manuel Fettner mit 136,5 m. Als bester Deutscher überzeugte Philipp Raimund eine Woche nach dem ersten Podestplatz seiner Karriere auf Rang drei. Den Sprung in den Wettkampf der besten 50 schafften auch Andreas Wellinger (13.), Karl Geiger (18.), Stephan Leyhe (20.), Felix Hoffmann (28.) und Pius Paschke (33.).