6,02 Millionen sehen Neujahrsspringen im ZDF

Anzeige

Das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen hat dem ZDF eine Top-Quote beschert. Beim dritten Platz des Gesamtführenden Andreas Wellinger sahen am Montag im Schnitt 6,02 Millionen Zuschauer zu, der Marktanteil lag bei sehr guten 32,9 Prozent. Dies ist die beste Quote für das Neujahrsspringen seit 2021, als 6,31 Millionen Fans (Marktanteil: 30,8 Prozent) eingeschaltet hatten.

Wellingers Sieg beim Auftaktspringen in Oberstdorf hatten rund eine Million Zuschauer weniger in der ARD verfolgt. Alle Wettkämpfe der Tournee werden auch bei Eurosport übertragen.