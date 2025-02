80 Lifte an einem Tag: Extremskifahrer Flühr mit neuem Rekord

15 Stunden lang raste Christian Flühr über die Piste, von Skilift zu Skilift, die eigens komponierte "Weltrekord-Hymne" stets im Ohr: Als Erster hat der deutsche Extremsportler 80 verschiedene Lifte an einem Tag absolviert und somit eine neue Bestmarke aufgestellt. "Das ist einer der härtesten, aber auch spannendsten Weltrekorde meines Lebens", sagte der 51-Jährige.

Denn der Rekord sei nicht "nur ein physischer Kraftakt, sondern auch ein logistisches Meisterwerk" gewesen. Von 4.00 Uhr morgens bis 18.52 Uhr war Flühr in den Skigebieten KitzSki und SkiWelt Wilder Kaiser unterwegs, ein 15-köpfiges Team aus Physiotherapeuten, Medien-Team, Koordinatoren und Mitarbeitern des Skigebiets betreute ihn durchgehend und sorgte für einen reibungslosen Ablauf.

Den alten Weltrekord von 70 Skiliften an einem Tag überbot der Extrem-Skifahrer gegen 16.43 Uhr, den Durchschnittsfahrer schlug er schon in den Morgenstunden: Ein normaler Wintersportler schafft ungefähr zwölf Abfahrten an einem Tag. Flühr hält nun bereits 14 offizielle Ski-Weltrekorde, so legte er im Jahr 2009 innerhalb von 24 Stunden 53.577 Höhenmeter zurück. Eine Besonderheit dieses Mal: Beim gemeinsamen Skifahren mit Musikproduzent Jack Price entstand die Idee, die Rekordfahrt sogar musikalisch zu vertonen.