800-m-Held Wülbeck: Stent-Operation am Herzen

Kurz vor seinem 70. Geburtstag hat sich Leichtathletik-Legende Willi Wülbeck einer Operation am Herzen unterziehen müssen. Dem Weltmeister über 800 m von 1983 wurden dabei drei Stents eingesetzt, nachdem Wülbeck über Unwohlsein geklagt hatte. In der Klinik in Oberhausen-Sterkrade wurden dann Verstopfungen an den Herzkranzgefäßen festgestellt - und beseitigt.