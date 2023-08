800 m: Hering im WM-Halbfinale ausgeschieden

Anzeige

Christina Hering (München) hatte bei der WM in Budapest keine Chance auf die Teilnahme am Endlauf über 800 m. Die EM-Siebte schied am Freitag im Halbfinale in 2:01,66 Minuten aus. Für die 28-Jährige war bereits das erneute Überstehen des Vorlaufs wie im Vorjahr in Eugene ein Erfolg.

Die zweite deutsche Starterin Majtie Kolberg (Ahrweiler) war anders als 2022 nicht ins Halbfinale eingezogen und in 2:01,41 Minuten in der ersten Runde gescheitert.