Bericht: Rodgers-Comeback in dieser Saison unwahrscheinlich

Vor einigen Tagen kehrte Aaron Rodgers ins Training der New York Jets zurück. Laut einem Bericht von NFL-Insider Ian Rapoport wird der Quarterback diese Saison aber wahrscheinlich kein Spiel mehr bestreiten.

Knapp elf Wochen nach seinem Achillessehnenriss sorgte Quarterback Aaron Rodgers für großes Aufsehen, als er am Montag wieder am Training der New York Jets teilnahm.

Doch NFL-Insider Ian Rapoport dämpfte mit einem Bericht die Hoffnungen aller Jets-Fans: Ein Comeback des 40-Jährigen noch in dieser Saison ist höchst unwahrscheinlich, schreibt Rapoport.

Die Jets müssten den viermaligen MVP bis zum 20. Dezember aktivieren - ansonsten kann Rodgers in der laufenden Spielzeit keine Partie mehr bestreiten.

Falls die Jets bereits davor aus dem Playoff-Rennen ausscheiden, wird nicht erwartet, dass Rodgers in diesem Jahr noch spielen wird, berichtet Rapoport.

Das Team von Head Coach Robert Saleh hat momentan eine Bilanz von 4-7. Es ist gut möglich, dass die "Gang Green" in zwei Wochen schon keine Chance mehr auf die Postseason hat.