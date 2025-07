Ab 2026: Beachvolleyball-DM zieht nach Dortmund

Die Deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften finden ab 2026 in Dortmund statt. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Dienstag bekannt gab, setzte sich der Standort in einem "konzeptoffenen Wettbewerbsverfahren" des DVV und der NBO Event GmbH, einem Unternehmen der Spontent-Gruppe, "gegen zahlreiche Mitbewerber durch". Seit 1993 fanden die Wettbewerbe traditionell in Timmendorfer Strand statt, nun steht in diesem Jahr (4. bis 7. September) die vorerst letzte Austragung an der Ostsee bevor.