Abfahrt in Gröden: Paris gewinnt, Deutsche weit zurück

Der Südtiroler Dominik Paris hat bei der Weltcup-Abfahrt im Grödnertal in spektakulärer Manier einen umjubelten Heimsieg eingefahren. Der 34 Jahre alte Lokalmatador fuhr zu seinem 22. Sieg im Weltcup, seinem ersten auf der Saslong. Im Ziel in Wolkenstein lag Paris 0,44 Sekunden vor Aleksander Aamodt Kilde (Norwegen/+0,44 Sekunden), Rang drei belegte Bryce Bennetz (USA/+0,60), der am Donnerstag die erste Abfahrt gewonnen hatte.

Die deutschen Fahrer schafften es wie beim Super-G am Vortag nicht unter die ersten 15. Bester war noch der von seinem schweren Trainingssturz am Dienstag beeinträchtigte Andreas Sander als 18. (+1,61). Ihm folgten Josef Ferstl (24./+1,92) und Thomas Dreßen (25./+1,94).