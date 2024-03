Absage in Kranjska Gora: Straßers Kugel-Chance geplatzt

Anzeige

Skirennläufer Linus Straßer hat keine Chance mehr auf den Gewinn des Slalom-Weltcups. Der Internationale Ski- und Snowboard-Verband FIS sagte am Mittwoch nach dem Riesenslalom auch den vorletzten Slalom in dieser Saison im slowenischen Kranjska Gora ab. Aufgrund des anhaltenden Regens am Dienstag und am Mittwoch sei die Piste endgültig unbrauchbar für ein Rennen geworden, teilte der Weltverband mit, ein Ausweichort bot sich in der Kürze der Zeit nicht an.

Der Zweikampf um die Slalom-Kugel ist damit entschieden. Straßer, Sieger in Kitzbühel und Schladming sowie bei den beiden Weltcups in den USA einmal Dritter und einmal Zweiter, hatte bislang 169 Punkte Rückstand auf den Österreicher Manuel Feller und damit noch eine Minimal-Chance auf den Gesamtsieg in dieser Disziplin. Beim nur noch ausstehenden letzten Rennen beim Weltcup-Finale in Saalbach-Hinterglemm könnte der Münchner bei einem Sieg nur noch auf maximal 69 Punkte herankommen.

"So ist das jetzt ein bisserl komisch, lieber wäre mir gewesen, wir hätten das im Rennen entschieden. Im Zielraum ist einfach mehr Emotion dabei", sagte Feller: "Aber verdient ist es wohl. Vier Siege, bei jedem Rennen in den Top Fünf. Auch der Vorsprung auf Straßer ist groß, von daher gibt es, glaube ich, keine Diskussion."