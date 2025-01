Adelboden: Odermatt in Lauerstellung

Das Schweizer Ski-Idol Marco Odermatt muss für den erhofften nächsten Heimsieg in Adelboden eine Aufholjagd starten. Der Gesamtweltcupsieger liegt beim Riesenslalom am Chuenisbärgli vor dem Finale (13.30 Uhr) auf Platz drei 0,34 Sekunden hinter seinem führenden Teamkollegen Loic Meillard zurück.

Zweiter ist der Norweger Henrik Kristoffersen, der sieben Hundertstelsekunden schneller war als Odermatt. Der Schweizer strebt vor heimischem Publikum seinen dritten "Riesen"-Sieg in Serie und den vierten nacheinander in Adelboden an. Letzteres gelang bislang nur dem großen Schweden Ingemar Stenmark von 1979 bis 1982.

Anton Grammel (+2,28 Sekunden), Fabian Gratz (+2,48) und Jonas Stockinger (+3,09) erreichten auf den Plätzen 20, 23 und 27 den zweiten Durchgang. Stefan Luitz schied aus. Der beste deutsche Riesenslalom-Fahrer Alexander Schmid musste die Saison wegen eines Kreuzbandrisses vorzeitig beenden.