Aerials: Weiß fliegt im Finale auf Rang zwölf

Die deutsche Freestyle-Skierin Emma Weiß hat im olympischen Aerials-Finale der Frauen die Medaillenränge klar verpasst - und kann doch zufrieden auf ihre zweite Teilnahme bei den Winterspielen zurückblicken. Bei der Entscheidung am Mittwochnachmittag im Livigno Aerials & Moguls Park belegte die 26-Jährige mit 75,28 Punkten für ihren besten Sprung Rang zwölf. Gold sicherte sich die Chinesin Xu Mengtao (112,90 Punkte) vor der Australierin Danielle Scott (102,17) und ihrer Landsfrau Shao Qi (101,90).

Weiß war im Finale ins Risiko gegangen und hatte im ersten ihrer beiden Sprünge einen Versuch mit einer hohen Schwierigkeitswertung gezeigt, diesen aber nicht stehen können. Die Wertung für ihren zweiten gestandenen Sprung fiel dann zu niedrig aus, um noch ins Super-Finale der besten sechs Athletinnen einzuziehen, die im dritten Run die Olympiasiegerin unter sich ausmachten. "Es war ein guter Tag insgesamt", sagte sie nach der Entscheidung, "ich habe das Beste herausgeholt."

Am Vormittag hatte sich Deutschlands einzige Aerials-Athletin nach zwei Sprüngen in der Qualifikation als Elftplatzierte die Zulassung für das Finale der besten zwölf gesichert. "Ich wusste schon nach dem ersten Sprung, dass es wahrscheinlich reichen wird", sagte Weiß danach, "im Finale wird es darum gehen, nochmal sauber zu springen."

Zuvor hatte sich Weiß lange in Geduld üben müssen, die Qualifikation hätte ursprünglich bereits am Dienstag stattfinden sollen. Wegen starken Schneefalls in Livigno war sie jedoch mehrfach nach hinten und schließlich auf Mittwoch verlegt worden. Die Qualifikation der Männer wurde auf Donnerstag, 11.00 Uhr verlegt, ab 14.00 Uhr soll das Finale starten.

Weiß, die ihre Karriere nahezu komplett selbst finanzieren muss, hatte sich im Vorfeld die Top sechs zum Ziel gesetzt. Die Athletin von der Schwäbischen Alb war bereits bei den Spielen 2022 in Peking am Start gewesen, damals hatte sie den Finaleinzug jedoch verpasst.