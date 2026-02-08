Aicher fährt mit Weidle-Winkelmann im Teamwettbewerb

Zwei Tage nach ihrem Abfahrtssilber fährt Skirennläuferin Emma Aicher auch im olympischen Teamwettbewerb der Frauen um die Medaillen. Der Deutsche Skiverband nominierte die 22-Jährige für das Rennen am Dienstag. Aicher kommt im Slalom (14.00 Uhr) zum Einsatz, die Abfahrt (10.30 Uhr/jeweils ZDF und Eurosport) bestreitet Kira Weidle-Winkelmann, die am Sonntag in Cortina d'Ampezzo Platz neun belegte.

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit war Aicher eine Option für beide Wettbewerbe. Im Slalom bekam sie den Vorzug vor Lena Dürr, die vor den Olympischen Winterspielen in Norditalien nicht in der Form früherer Tage war. Bei der WM 2025 waren Aicher und Dürr auf Platz 17 gelandet, dabei hatte Aicher die zweitbeste Zeit in der Abfahrt hingelegt.