Am Ort des WM-Triumphs: DHB-Männer schlagen Indien deutlich

Deutschlands Hockey-Männer haben an einem für sie geschichtsträchtigen Ort ihren zweiten Sieg der laufenden Pro-League-Saison gefeiert. Rund zwei Jahre nach dem Gewinn des dritten WM-Titels in Bhubaneswar besiegte das Weltmeisterteam von Bundestrainer André Henning Gastgeber Indien an selber Stelle mit 4:1 (2:1). Vor dem Rückspiel am Mittwoch steht die DHB-Auswahl mit nun sieben Punkten aus fünf Spielen im Tabellenmittelfeld.

"Wir haben offensiv sehr gut gespielt und hart und mit großem Herz verteidigt", sagte Moritz Ludwig, der als Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde. 2023 hatte auch er mit der DHB-Auswahl das erste deutsche WM-Gold nach 17 Jahren gefeiert.

Bei der Neuauflage des Olympia-Halbfinals von Paris sorgten am Dienstag Florian Sperling (7.), Thies Prinz (15.), Michel Struthoff (50.) und Raphael Hartkopf (55.) für das nächste, weitaus kleinere Erfolgserlebnis im Kalinga Hockey-Stadion. Gurjant Singh (13.) traf für Indien zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Bereits am Mittwoch (12.45 Uhr MEZ/MagentaSport) bekommt die indische Auswahl an gleicher Stelle die Chance zur Revanche. Für die Deutschen folgen in Indien danach noch zwei Spiele gegen Irland (24./25. Februar), ehe es in der Pro League Mitte Juni in London mit zwei Partien gegen England weitergeht.