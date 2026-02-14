Anthony erste Olympiasiegerin im Dual Moguls

Die Freestyle-Skierin Jakara Anthony hat sich zur ersten Olympiasiegerin in der Disziplin Dual Moguls gekürt. Bei dem Wettbewerb auf der Buckelpiste, bei dem zwei Athletinnen parallel gegeneinander antreten, setzte sich die Australierin im Finalduell gegen Jaelin Kauf aus den USA durch. Bronze ging an Kaufs Landsfrau Elizabeth Lemley, die sich im kleinen Finale gegen die Französin Perrine Laffont behauptete. Deutsche Athletinnen waren in Livigno nicht dabei.

Lemley verpasste die Chance, sich in Livigno auf der Buckelpiste zur Doppelolympiasiegerin zu küren. Am Mittwoch hatte sie sich beim Einzelwettbewerb noch durchgesetzt und vor Kauf und Laffont Gold gewonnen; am Samstag hatte sie im Halbfinale gegen die spätere Siegerin Anthony das Nachsehen. Anthony feierte hingegen ihr insgesamt zweites Olympia-Gold der Karriere, 2022 in Peking hatte sie im Einzel gesiegt.

Im Livigno Aerials and Mogul Park ging auch Elis Lundholm aus Schweden an den Start. Lundholm hatte zuvor als erste offene Transperson bei Olympischen Winterspielen für Aufsehen gesorgt, am Samstag schied der 23-Jährige bereits im Sechzehntelfinale aus. Lundholm, dem bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, startet bei den Frauen, fühlt sich aber als Mann - eine geschlechtsangleichende Operation hat er nicht durchlaufen.