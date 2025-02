Armbruster nach WM-Training: "Nicht meine Lieblingsschanze"

Kombiniererin Nathalie Armbruster ist im einzigen Training für die WM-Entscheidung am Donnerstag noch nicht mit der Schanze warm geworden. "Das ist nicht unbedingt meine Lieblingsschanze. Das ist einfach eine Gefühlssache. Aber ich denke, ich kann mich von Sprung zu Sprung daran gewöhnen", sagte die 19-Jährige in Trondheim. Die Mitfavoritin hatte in den drei Durchgängen am Mittag die Plätze 15, 10 und 9 belegt.

In Norwegen wird am Donnerstag im selten ausgetragenen Massenstart zunächst gelaufen (15.00 Uhr) und dann gesprungen (17.00 Uhr/Eurosport und zdf.de). "Ich muss ehrlich sagen, dass ich lieber Gundersen oder Compact mag. Massenstart ist eher was für die stärkeren Springerinnen", sagte Armbruster, die in dieser Saison schon drei Weltcupsiege geholt hat - allerdings keinen im Massenstart.

Am Sonntag folgt auf der Normalschanze die Entscheidung im gewohnten Gundersen-Format, erstmals haben die Kombiniererinnen somit zwei Einzel-Entscheidungen bei einer WM. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Armbruster und deutete auf die benachbarte Großschanze: "Jetzt würden wir uns nur noch wünschen, dass wir auch einmal auf der Großen springen dürfen."