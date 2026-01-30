Armbruster verpasst Podest beim Seefeld-Auftakt

Kombiniererin Nathalie Armbruster hat zum Auftakt des Seefeld-Triples einen Podestplatz im Massenstart verpasst. Nach einem mäßigen abschließenden 93,5-m-Sprung musste sich die 20 Jahre alte Schwarzwälderin in Tirol mit Platz vier begnügen. Zum siebten Podium im zehnten Saisonrennen fehlten der Triple-Titelverteidigerin rund zweieinhalb Meter.

Ihren ersten Weltcupsieg feierte die US-Amerikanerin Alexa Brabec, die auf 99,5 m sprang und sich damit knapp vor der überraschend starken Tschechin Ema Volavsek (100,5) durchsetzte. Die norwegische Weltcup-Führende Ida Marie Hagen, die zuvor acht von neun Rennen gewonnen hatte, fiel mit 94,0 m von Platz eins auf drei zurück.

Nach dem Skilanglauf über 5 km, der beim Massenstart am Beginn des Wettkampfs ausgetragen wird, hatte Armbruster bereits aussichtsreich auf Platz vier gelegen. Auf der Schanze blieb sie dann aber unter ihren Möglichkeiten. Zweitbeste Deutsche war Jenny Nowak auf Platz 14.

Weil sie nicht bei Olympia zugelassen sind, ist das Seefeld-Triple der Saisonhöhepunkt für die Kombiniererinnen. Auch am WM-Schauplatz von 2019 protestierten die Frauen wieder gegen ihre Nichtberücksichtigung für die Winterspiele ab der kommenden Woche in Norditalien.

Armbruster hatte 2025 die Triple-Premiere der Frauen gewonnen, nachdem ihre große Konkurrentin Hagen disqualifiziert worden war. Damit legte Armbruster den Grundstein für den späteren Gewinn des Gesamtweltcups.