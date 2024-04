Badminton-EM: Damendoppel Efler/Lohau als letzte Deutsche raus

Anzeige

Die Badminton-EM in Saarbrücken geht ohne deutsche Beteiligung in die entscheidende Phase. Als letzte Teilnehmer schieden am Freitag Linda Efler/Isabel Lohau im Viertelfinale des Damendoppels aus, sie verpassten damit eine Medaille.

Das Duo musste sich in einer Neuauflage des Endspiels von 2022 den bulgarischen Schwestern Gabriela und Stefani Stojewa mit 0:2 (15:21, 14:21) geschlagen geben. Bei einem Sieg hätten Efler/Lohau Bronze sicher gehabt. Im fünften Aufeinandertreffen war es die fünfte Niederlage für die deutsche Paarung.

Als letzte deutsche Einzelspieler waren zuvor Fabian Roth aus Refrath und Miranda Wilson von der SC Schorndorf jeweils im Achtelfinale gescheitert. Im Mixed-Doppel schieden Jones Jansen/Thuc Phuong Nguyen (Wipperfeld) im Viertelfinale aus.

Die größten Hoffnungen des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) hatten sich bereits vor den Titelkämpfen zerschlagen. Gleich drei Leistungsträger waren verletzt, allen voran Mark Lamsfuß, vor zwei Jahren in Madrid Europameister im Doppel und Mixed. Der 29-Jährige musste auch mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris sein Knie schonen. Zudem fehlten Einzelmeisterin Yvonne Li (Lüdinghausen) und Mixed-Hoffnung Stine Küspert (Saarbrücken).