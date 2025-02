Badminton-EM: Deutschland im Halbfinale

Das deutsche Badminton-Team hat bei der Mixed-EM in Baku als Gruppenzweiter das Halbfinale erreicht. Nach der 0:5-Pleite gegen Vize-Europameister Frankreich zum Auftakt siegte die Auswahl von Bundestrainer Hannes Käsbauer am Freitag gegen die Niederlande mit 5:0, mit demselben Ergebnis wurde am Donnerstag bereits Tschechien bezwungen.

Durch den Einzug in die Vorschlussrunde, in der am Samstag Rekord-Europameister Dänemark wartet, hat Deutschland auch vorzeitig das Ticket für die WM - den sogenannten Sudirman Cup - im chinesischen Xiamen (27. April bis 4. Mai) gelöst.

Bei der EM in Aserbaidschan startet das deutsche Team ohne einige Leistungsträger der vergangenen Jahre. Die Olympiateilnehmer Mark Lamsfuß und Yvonne Li fallen verletzt aus, Doppelspezialistin Isabel Lohau erwartet ihr erstes Kind. Auch Stine Küspert ist nicht dabei. Die früheren Stammspieler Kai Schäfer und Linda Efler beendeten zuletzt ihre internationalen Karrieren.

Miranda Wilson legte am Freitag mit einem Zweisatzsieg los, der zweite Einzelspieler Fabian Roth erhöhte per Dreisatzerfolg. Das Doppel Leona Michalski/Franziska Volkmann machte mit dem dritten Punkt bereits den Sieg klar, Daniel Hess/Marvin Seidel und Jan Colin Völker/Volkmann sorgten für den glatten Erfolg.

Seit 2011 hat die Nationalmannschaft bei der Mixed-EM immer eine Medaille gewonnen, 2013 sogar die Dominanz von Rekord-Europameister Dänemark gebrochen und Gold geholt. Zuletzt gab es zweimal Bronze.