Badminton-EM in Saarbrücken: Roth steht im Viertelfinale

Bei der Badminton-EM in Saarbrücken hat Fabian Roth auch sein zweites Match gewonnen und steht damit als einziger deutscher Mann im Viertelfinale. Der 28-Jährige vom TV Refrath besiegte in der Runde der letzten 16 den Ungarn Gergo Pytel souverän 21:11, 21:8 und wahrte damit die Chance auf das Olympia-Ticket.

Im Kampf um den Halbfinal-Einzug bekommt es der Weltranglisten-86. am Donnerstag mit dem Franzosen Alex Lanier, Nummer 48 der Welt, zu tun. Ausgeschieden ist im Achtelfinale hingegen Paris-Kandidat Kai Schäfer. Der 30-Jährige von Fun-Ball Dortelweil war in seinem Auftaktmatch gegen den dänischen Olympiasieger und Weltranglistenersten Viktor Axelsen mit 12:21, 12:21 klar unterlegen.

Für Wildcard-Starter Matthias Kicklitz (22) war in der Saarlandhalle ebenfalls gegen den ersten Gegner Endstation. Der Youngster von Blau-Weiß Wittorf verlor gegen den Niederländer Mark Caljouw, Nummer 47 der Welt, 12:21, 17:21.

Mark Lamsfuß, vor zwei Jahren in Madrid Europameister im Doppel und Mixed, ist in Saarbrücken nicht am Start. Der 29-Jährige muss im Hinblick auf die Sommerspiele in Paris sein Knie schonen.

Bei den Frauen ist Miranda Wilson am Donnerstag im Viertelfinale noch dabei. Die 24-Jährige von der SG Schorndorf gewann in der Runde der letzten 16 gegen die Irin Rachael Darragh 24:22, 23:21 und bekommt es nun mit der an Nummer sieben gesetzten Türkin Neslihan Arin zu tun. Die sechsmalige deutsche Meisterin Yvonne Li (Dortelweil), in Saarbrücken an Nummer fünf gesetzt, konnte wegen Knieproblemen kurzfristig nicht antreten.