Badminton-EM: Roth scheidet im Achtelfinale aus

Bei der Badminton-EM in Saarbrücken ist Fabian Roth als letzter deutscher Einzelspieler im Achtelfinale ausgeschieden. Der 28-Jährige vom TV Refrath unterlag in der Runde der letzten 16 dem Franzosen Alex Lanier 21:23, 11:21 und verpasste damit einen Coup im Kampf um das Olympia-Ticket. Hätte er gewonnen, wäre er in Paris dabeigewesen.

Roth, 86. der Weltrangliste, lieferte dem 38 Plätze besser notierten Lanier im ersten Satz einen harten Kampf. Der Franzose hatte in der zweiten Runde überraschend seinen an Nummer drei gesetzten Landsmann Christo Popov ausgeschaltet.

Zuvor war am Donnerstag bereits Miranda Wilson im Achtelfinale ausgeschieden. Die 24-Jährige von der SG Schorndorf unterlag der an Position sieben gesetzten Türkin Neslihan Arin 14:21, 18:21. Wilson war die einzige Deutsche im Feld, nachdem Topspielerin Yvonne Li wegen Knieproblemen mit Blick auf die Olympischen Spiele in Paris auf einen Start verzichtet hatte.

Im Mixed-Doppel war für Jones Jansen/Thuc Phuong Nguyen im Viertelfinale nach einem 15:21, 17:21 gegen Thom Gicquel/Delphine Delrue Endstation.