Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln live: Übertragung im TV und Livestream

Der FC holte hingegen nur einen Punkt aus den ersten sechs Spielen, Platz 17 in der Tabelle. Vielleicht bietet da das emotional geladene Spiel die Chance, um wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Der 1. FC Köln trifft am Sonntag des 7. Bundesliga-Spieltags auswärts auf Bayer 04 Leverkusen. Wer überträgt die Partie live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Bundesliga? ran liefert Antworten.

Bundesliga live: Wann und wo findet das Spiel Leverkusen vs. Köln statt?

Ausgetragen wird die Partie am 08. Oktober, um 15:30 Uhr in der BayArena in Leverkusen.