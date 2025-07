Beach-EM: Ehlers/Wickler mit Fehlstart

Die Paris-Silbermedaillengewinner Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf einen Fehlstart hingelegt. Die Vize-Europameister verloren am Mittwoch ihr Auftaktmatch im Rochusclub gegen die englischen Zwillinge Javier und Joaquin Bello 0:2 (19:21, 19:21) und müssen damit um den Einzug in die K.o.-Runde zittern. Am Donnerstag muss das deutsche Duo nun gegen Yves Haussener und Julian Friedli aus der Schweiz gewinnen, um den Traum vom Titel am Leben zu erhalten.

Svenja Müller und Cinja Tillmann starteten derweil erfolgreich in ihre Mission Titelverteidigung. Das beste deutsche Frauen-Team setzte sich mühelos mit 2:0 (21:10, 21:13) gegen das Schwesternduo Maria und Marta Carro aus Spanien durch. Ein ähnlich dominanter Sieg gelang Louisa Lippmann und Linda Bock, sie gewannen bei ihrer gemeinsamen EM-Premiere 2:0 (21:7, 21:16) gegen Monika Paulikiene und Aine Raupelyte aus Litauen.

Im Gegensatz zu Ehlers/Wicklers spielen die beiden Frauenduos am Donnerstag um den Gruppensieg und somit um den direkten Einzug in das Achtelfinale. Die Zweit- und Drittplatzierten ermitteln in einer Zwischenrunde dann die weiteren Achtelfinalisten, anschließend geht es im K.o.-System weiter. Die Finals sind am Sonntag (3. August) angesetzt.