Beach: Müller/Tillmann feiern dritten Pro-Tour-Titel

Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben sich bei der WM-Generalprobe in starker Form präsentiert und ihren dritten Titel auf der Pro Tour geholt. Beim Elite-16-Turnier in Kapstadt/Südafrika setzten sich die EM-Bronzegewinnerinnen im Finale mit 2:0 (21:17, 25:23) gegen die Niederländerinnen Katja Stam und Raisa Schoon durch. Es war der sechste Sieg im sechsten Turnierspiel, das deutsche Duo gab nur einen Satz ab.

Stam/Schoon hatten im Halbfinale durch einen Sieg über Anna Grüne und Sandra Ittlinger (2:0) ein deutsches Finale verhindert. Der Sprung unter die besten vier war für Grüne/Ittlinger, die erst seit Anfang des Jahres zusammenspielen, aber das bisher beste gemeinsame Ergebnis in der höchsten Spielkategorie auf der Pro Tour. Müller/Tillmann waren durch ein 2:0 über die Lettinnen Anastasija Samoilova und Tina Graudina ins Endspiel eingezogen.

Grüne/Ittlinger holten am Ende Bronze, gegen Samoilova und Graudina gelang am Sonntag im kleinen Finale ein 2:1 (17:21, 21:15, 15:9)-Erfolg.

Knapp drei Wochen vor dem Start in die Weltmeisterschaft nähren so vor allem die deutschen Frauen die Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden im australischen Adelaide. Insgesamt sieben Teams des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) sind für den Saisonhöhepunkt (14. bis 23. November) qualifiziert.

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler schieden als bestes deutsches Männer-Duo im Viertelfinale von Kapstadt aus.