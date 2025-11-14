Beach-WM: Deutsche Duos siegen zum Auftakt

Die deutschen Beachvolleyball-Duos haben einen guten Start in die WM erwischt. Im australischen Adelaide gewannen alle der am ersten Turniertag geforderten Teams ihre Auftaktmatches, allen voran die deutschen Meister Lukas Pfretzschner und Sven Winter. Die beiden Athleten von Eintracht Spontent setzten sich in der Nacht zu Freitag mit 2:0 (21:19, 21:19) gegen die Österreicher Christoph Dressler und Philipp Waller durch.

"Ich habe mit gar nichts gerechnet, wir wollten Spaß haben auf dem Court, das ist uns gelungen", sagte Pfretzschner. Sein Partner Winter ergänzte: "Jeder Sieg gibt Selbstvertrauen, wir haben ein stabiles Sideout gespielt und wenig Fehler direkt hergegeben."

Paul Henning und Lui Wüst gewannen mit 2:1 (15:21, 31:29, 19:17) den Krimi gegen Juan Bautista Amieva Tarditti und Maciel Bueno Torres aus Argentinien. "Es war unglaublich, ich bin so fertig", sagte Henning im Anschluss. Es sei "ein schwieriger Start zum Reinkommen" gewesen, aber "wir sind ruhig geblieben, haben uns Zeit und Raum gegeben und dann hat es auch wieder gefunkt."

Bei den Frauen setzten sich Anna Grüne/Sandra Ittlinger gegen die Schweizerinnen Annique Niederhauser und Leona Kernen mit 2:0 (21:19, 21:19) durch. Lea Kunst/Melanie Paul schlugen das französische Duo Lézana Placette/Alexia Richard 2:1 (11:21, 21:18, 15:11).

Die beiden topplatzierten Duos sowie die vier besten Drittplatzierten der jeweils zwölf Gruppen ziehen direkt in die Runde der besten 32 Teams ein. Die verbliebenen Drittplatzierten kämpfen in einer Lucky-Loser-Runde um die restlichen Tickets.

Insgesamt sind sieben deutsche Duos in Australien am Start. Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler greifen erst am Samstag (11.00 Uhr MEZ) ins Geschehen ein. Dann sind auch die WM-Dritten von 2022, Svenja Müller und Cinja Tillmann (3.30 Uhr MEZ), sowie Louisa Lippmann und Linda Bock (4.30 Uhr MEZ) erstmals gefordert.