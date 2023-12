Beachvolleyball: Müller/Tillmann im Pro-Tour Finale

Anzeige

Das deutsche Beachvolleyball-Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann steht im Endspiel der Pro-Tour-Finals in Doha. Im Halbfinale gewannen die WM-Dritten von 2022 gegen die brasilianischen Vize-Weltmeisterinnen Ana Patricia/Duda in einem Krimi mit 2:1 (21:18, 17:21, 17:15). Am Samstagabend (ab 18.00 Uhr MEZ) treffen Müller und Tillmann im Finale auf das US-Duo Kristen Nuss/Taryn Kloth oder die Australierinnen Mariafe Artacho und Taliqua Clancy.

Die deutschen Meister Nils Ehlers und Clemens Wickler (Hamburg) hatten das Viertelfinale zuvor klar verpasst und schieden nach nur einem Sieg aus vier Spielen in der Gruppenphase aus.

Die Finals bilden den Abschluss und den Höhepunkt der Beach Pro Tour. Nur die besten acht Teams der jeweiligen Weltrangliste der Männer und Frauen sowie je zwei Wild-Card-Teams dürfen teilnehmen.