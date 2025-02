Biathleten mit Strelow und Nawrath im Sprint

Die deutschen Biathleten gehen angeführt von den Medaillengewinnern Justus Strelow und Philipp Nawrath in die ersten Einzelrennen der Weltmeisterschaften. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, gehören außerdem die laufstarken Philipp Horn und Danilo Riethmüller zum Aufgebot für den Sprint am Samstag und die Verfolgung am Sonntag (jeweils 15.05 Uhr/ZDF und Eurosport). Zuschauen muss Johannes Kühn, der somit frühestens im Einzel am Mittwoch bei der WM eingreifen kann.

Topfavorit ist bei seinem letzten Großereignis der Norweger Johannes Thingnes Bö, der mit seiner 21. Goldmedaille zum alleinigen Rekordweltmeister aufsteigen könnte. Bislang teilt er sich die Bestmarke mit seinem Landsmann Ole Einar Björndalen. Aus dem deutschen Team startet Nawrath nach seinem dritten Platz im Vorjahressprint von Lenzerheide am aussichtsreichsten. Lediglich ihm und Riethmüller war in diesem Winter in Einzelrennen je einmal der Sprung aufs Podest gelungen.

Nawrath und Schlussläufer Strelow hatten zum Auftakt der WM gemeinsam mit Selina Grotian und Franziska Preuß Bronze in der Mixed Staffel gewonnen. Auch im Sprint soll eine Überraschung gelingen. Es sei "viel möglich", betonte Sportdirektor Felix Bitterling. Auch wenn es "vielleicht mal einen Tag brauche, wo die Allerbesten wie die Norweger und Franzosen keine Sternstunde haben. Aber diese Tage gibt es, die gibt es bei jeder WM. Unsere Aufgabe ist es, an diesem Tag einfach da zu sein. Von daher gehe ich positiv rein."