Biathletinnen enttäuschen im Massenstart von Oslo

Die deutschen Biathletinnen haben im Massenstart am legendären Holmenkollen enttäuscht und das Podest deutlich verpasst. Im Rennen über 12,5 Kilometer belegte Sophia Schneider als beste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) nur den 18. Platz. Nach drei Strafrunden fehlte der 26-Jährigen bei Sieg der Schweizerin Lena Häcki-Groß mehr als eine Minute auf das Podium.

"Es war nicht so einfach mit den Bedingungen, auch am Schießstand", sagte Schneider: "Aber jeder muss mit diesen Bedingungen zurechtkommen."

Hinter Schneider folgte mit Einzel-Silbermedaillengewinnerin Janina Hettich-Walz (4 Strafrunden/+1:49,5 Minuten) erst auf dem 20. Platz die nächste Deutsche, Johanna Puff (3/+2:21,2) belegte in ihrem vierten Weltcup-Rennen Rang 23. Vanessa Voigt (+2:54,1) wurde nach großen Problemen am Schießstand mit fünf Fehlern nur schwache 25.

Nur einen Tag nach ihrem Sturz im Einzel feierte Häcki-Groß (2 Strafrunden) ihren zweiten Weltcupsieg. Im strömenden Regen von Oslo belegten die beiden Französinnen Julia Simon (4/+16,8 Sekunden) und Lou Jeanmonnot (3/+22,3) die weiteren Plätze auf dem Podium.

Am Sonntag stehen zum Abschluss der Wettbewerbe in Norwegen noch die Single-Mixed- (12.45 Uhr) und die Mixed-Staffel (14.45 Uhr/alles ZDF und Eurosport) auf dem Programm. In beiden Rennen hatte das deutsche Team bei den Weltmeisterschaften in Nove Mesto die Medaillen verpasst. Die finalen zwei Weltcup-Stationen des Winters steigen dann in Soldier Hollow (USA/8. bis 10. März) und im kanadischen Canmore (14. bis 17. März).