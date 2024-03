Biathlon: Doll und Co. auf Rang fünf

Anzeige

Auch die deutsche Mixed-Staffel hat zum Abschluss des Weltcups in Oslo den zweiten Podestplatz für den Deutschen Skiverband (DSV) verpasst. Janina Hettich-Walz, Sophia Schneider, Philipp Nawrath und Benedikt Doll belegten am legendären Holmenkollen den fünften Rang. Am Samstag war Doll im Massenstart Zweiter geworden.

Der Sieg ging an Frankreich (0 Strafrunden+6 Nachlader) vor Schweden (0+8) und den favorisierten Norwegern (1+10). Dem DSV-Quartett fehlten nach zehn Nachladern 23,5 Sekunden zum Podium.

Am Sonntag belegten zudem Selina Grotian und Justus Strelow in der Single-Mixed-Staffel Rang sechs. Die 19 Jahre alte Grotian leistete sich bei ihrer Premiere zwei Strafrunden, dadurch waren alle Chancen des DSV-Teams dahin. Dazu benötigten Grotian/Strelow acht Nachlader. Der Sieg ging mit 0,1 Sekunden Vorsprung an Norwegen vor Schweden und den überraschend starken Finnen.

Die finalen zwei Weltcup-Stationen des Winters steigen in Soldier Hollow (USA/8. bis 10. März) und im kanadischen Canmore (14. bis 17. März).