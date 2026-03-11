Biathlon: Eisenbichler tritt Bitterling-Nachfolge an

Ein alter Bekannter soll das deutsche Biathlon-Team nach den zahlreichen Olympia-Enttäuschungen wieder zu neuen Glanzleistungen führen: Bernd Eisenbichler kehrt zum 1. Mai nach vier Jahren zum Deutschen Skiverband zurück und wird als Sportdirektor die Nachfolge von Felix Bitterling antreten. Der 48-Jährige wechselt nach dem Winter zur Internationalen Biathlon Union (IBU).

Eisenbichler hatte das Amt von 2019 bis 2022 zu Zeiten von Denise Herrmann-Wick oder Arnd Peiffer schon einmal inne. Nach dem Rücktritt von Franziska Preuß steht der 50-Jährige, der zuletzt bei einem Unternehmen gearbeitet hat, vor einer anspruchsvollen Aufgabe. Es gehe "jetzt darum, gemeinsam mit allen Beteiligten zu prüfen, an welchen Stellen wir weiter nachschärfen müssen, damit wir sowohl in der Weltspitze als auch im Nachwuchsbereich dauerhaft erfolgreich bleiben", sagte Eisenbichler. Mit Bitterling, der ihm nachgefolgt war, habe er bereits über "zentrale Themen" gesprochen.

Den Deutschen Skiverband (DSV) habe letztendlich "das Gesamtkonzept von Bernd Eisenbichler am meisten überzeugt. Seine Ideen, seine Erfahrung im internationalen Biathlon und sein klarer Blick auf die nächsten Entwicklungsschritte haben für uns den Ausschlag gegeben", sagte DSV-Vorstand Andreas Schlüter.

Auf Eisenbichler wartet nach einem weitgehend enttäuschenden Winter jede Menge Arbeit. "Wenn man die grundsätzlich positive Entwicklung der vergangenen drei Jahre betrachtet, müssen wir selbstkritisch sagen, dass wir mit dem Verlauf dieses Winters insgesamt nicht zufrieden sein können", betonte Schlüter. Man habe aber "wichtige Prozesse" angestoßen, "die aus unserer Sicht in die richtige Richtung weisen. Auch wenn ihre Wirkung teilweise noch Zeit braucht."