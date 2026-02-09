Biathlon: Nawrath führt DSV-Team im Einzel an

Angeführt von Philipp Nawrath gehen die deutschen Biathleten in das olympische Einzelrennen. Wie der Deutsche Skiverband (DSV) bekannt gab, zählt der Bronzemedaillengewinner mit der Mixed-Staffel zum Aufgebot für den Wettbewerb über 20 Kilometer am Dienstag (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport). Justus Strelow, am Sonntag ebenfalls Teil des erfolgreichen DSV-Quartetts, erhält dagegen eine Pause.

Neben Nawrath starten beim zweiten Wettbewerb in Antholz Philipp Horn, David Zobel und Lucas Fratzscher. Nach dem Rennen der Männer steht am Mittwoch (14.15 Uhr) für die Frauen um Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß ihr Einzel über 15 Kilometer in Südtirol auf dem Programm.