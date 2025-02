Biathlon: Preuß führt deutsches Sprint-Aufgebot an

Angeführt von Franziska Preuß starten die deutschen Frauen in ihr erstes Einzelrennen bei den Biathlon-Weltmeisterschaften in Lenzerheide. Neben der Gesamtweltcupführenden nominierte der Deutsche Skiverband (DSV) für den Sprint am Freitag (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport) Selina Grotian, die wie Preuß mit der Mixed-Staffel am Mittwoch Bronze gewann, Julia Tannheimer und Sophia Schneider. Johanna Puff, fünfte DSV-Athletin in der Schweiz, kann damit frühestens in der zweiten WM-Woche zu ihrem ersten Einsatz kommen.

Preuß geht als heiße Medaillenanwärterin in das Rennen über 7,5 Kilometer. Den Sprint von Hochfilzen kurz vor dem Jahreswechsel gewann die 30-Jährige, zudem stand sie in zwei anderen in diesem Winter auf dem Podest. Topfavoritin ist die Französin Lou Jeanmonnot, die nach Gold in der Mixed-Staffel wieder den ersten Platz belegen will. Am Samstag (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport) steigen dann die Männer mit ihrem Sprint in die Individualwettbewerbe ein.