Biathlon: Sprint-Experte Nawrath wittert nächste Chance

Philipp Nawrath hatte in diesem Biathlon-Winter schon einige "Dates" mit dem Podium. In Östersund feierte er zu Saisonbeginn mit seinem Sieg im Sprint den größten Erfolg seiner Karriere, einen zweiten und dritten Platz ließ der 30-Jährige folgen. Nawrath hat sich im DSV-Team zu einem Leistungsträger entwickelt - und greift die kommenden Aufgaben mit einer breiten Brust an.

"Ich glaube, dass ich schon eine Top-Ten-Platzierung anvisieren kann", sagte Nawrath vor dem Sprint am Freitag (11.20 Uhr/ARD und Eurosport) beim Heimweltcup in Oberhof. Vor dem Auftakt in der Arena am Rennsteig sei das "ganz klar" sein Ziel.

Vor allem in den Rennen über die zehn Kilometer wittert er in dieser Saison immer wieder seine Chance. "Da kann ich meine Power auf der Strecke ausspielen. Das liegt mir natürlich schon", sagte Nawrath.

Die deutsche Mannschaft sieht der 30-Jährige auf einem guten Weg, auch wenn die Konkurrenz aus dem Norden wieder stark ist. "Ich sehe die norwegische Mannschaft schon noch weit in Front", sagte Nawrath, der aber anschließend betonte: "Natürlich wollen wir mit von der Partie sein und die Lücke verkleinern."