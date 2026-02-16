Biathlon: Strelow und Nawrath auch in der Staffel dabei

Justus Strelow, David Zobel, Philipp Nawrath und Philipp Horn bilden bei den Olympischen Winterspielen in Antholz die Staffel der deutschen Biathleten. Das Quartett gab der Deutsche Skiverband (DSV) vor dem Rennen über 4x7,5 Kilometer am Dienstag (14.30 Uhr/ARD und Eurosport) bekannt. Für Lucas Fratzscher sind die Wettbewerbe in Norditalien damit vorbei, für den abschließenden Massenstart am Freitag ist der 31-Jährige nicht qualifiziert.

In der Staffel wollen Deutschlands Biathleten Wiedergutmachung für die enttäuschenden Einzelrennen betreiben. Zuletzt hatten sie in der Verfolgung am Sonntag bei der Vergabe der Medaillen keine Rolle gespielt, Horn belegte als bester DSV-Athlet den elften Platz. Als Mutmacher soll die Mixed-Staffel zu Beginn der Wettbewerbe in Südtirol dienen, als sich Strelow und Nawrath zusammen mit Vanessa Voigt und Franziska Preuß Bronze gesichert hatten.

"Der Auftakt war überragend, seitdem geht es schleppend voran", hatte Strelow am Sonntag betont: "Wir müssen uns für die Staffel ordentlich zusammenreißen."

Letztmals gewann eine deutsche Männer-Staffel 2018 in Pyeongchang eine Medaille: Erik Lesser, Benedikt Doll, Arnd Peiffer und Simon Schempp holten in Südkorea Bronze. Erst am Sonntag hatte das Sotschi-Quartett von 2014 um Daniel Böhm, Lesser, Peiffer und Schempp nachträglich Gold erhalten.