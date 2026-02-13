Biathlon: Tannheimer feiert Olympia-Premiere im Sprint

Julia Tannheimer feiert im Sprint der Biathletinnen ihre Olympia-Premiere. Die 20-Jährige zählt neben Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Janina Hettich-Walz zum Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für das Rennen am Samstag in Antholz (14.45 Uhr/ARD und Eurosport). Selina Grotian, die im Einzel am Mittwoch noch an den Start gegangen war, erhält dagegen eine Pause.

Vor allem Preuß steht im letzten Olympia-Sprint ihrer Karriere unter großem Druck, will sich Deutschlands Sportlerin des Jahres schließlich noch ihren Traum von einer Einzelmedaille erfüllen. Sollte sich die Bayerin im Wettbewerb über 7,5 Kilometer einen Aussetzer erlauben, hätte das auch für die Verfolgung am Sonntag (14.45 Uhr) große Konsequenzen. Das letzte Individualrennen ist dann der abschließende Massenstart am 21. Februar.