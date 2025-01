Biathlon: Voigt in Ruhpolding am Start

Biathletin Vanessa Voigt wird nach ihren gesundheitlichen Problemen beim Heimweltcup in Ruhpolding wieder am Start sein. "Sie hat zuhause intensiv trainiert. Sie wird am Abend anreisen und im Einzel starten. Es sieht gut aus bei ihr", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling am Dienstag.

Für die Frauen geht es in Ruhpolding am Donnerstag (14.10 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Einzel über 15 Kilometer los. Es folgen die Staffel am Samstag und der Massenstart am Sonntag. Den Weltcup in Oberhof hatte Voigt vorzeitig beenden müssen. Im Sprint hatte sie angeschlagen nur Rang 68 belegt.

Trotz der Genesung erwartet Bitterling von Voigt "keine Wunderdinge". Er denke, "dass sie ein paar Wettkämpfe brauchen wird, um wieder reinzukommen". Dass sie am Donnerstag im Einzelrennen einsteigt, findet er "gut, weil Vanessa gut schießt". Als Ersatz für Ruhpolding hatte der Deutsche Skiverband vorsichtshalber Marlene Fichtner nominiert.

Voigt hatte bereits vor der Weihnachtspause den Massenstart in Annecy-Le Grand Bornand verpasst. Auch auf die traditionelle World Team Challenge auf Schalke kurz vor dem Jahreswechsel verzichtete sie.

Im vergangenen Sommer war Voigt wegen mentaler Probleme verspätet in die Vorbereitung eingestiegen. Beim Start in den Winter in Kontiolahti hatte sie aber gleich zusammen mit Justus Strelow Platz drei in der Single-Mixed-Staffel belegt. Zudem wurde sie in der Verfolgung Zweite in Hochfilzen und Dritte in Le Grand Bornand.