Biathlon-WM am Wochenende: Das müssen Sie wissen

SAMSTAG

DER WETTBEWERB: Sprint der Männer, 10 Kilometer (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport)

DEUTSCHE STARTER: Philipp Horn (Frankenhain), Philipp Nawrath (Nesselwang), Danilo Riethmüller (Clausthal-Zellerfeld), Justus Strelow (Schmiedeberg)

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Benedikt Doll (Breitnau) am 11. Februar 2017 in Hochfilzen

FAVORITEN: Johannes Thingnes Bö, Sturla Holm Lägreid (beide Norwegen), Emilien Jacquelin (Frankreich), Sebastian Samuelsson (Schweden)

SO LIEF DIE WM 2024: 1. Lägreid, 2. J.T. Bö, 3. Vetle Sjaastad Christiansen (Norwegen), ... 13. Doll, 14. Johannes Kühn (Reit im Winkl), ... 16. Nawrath, ... 25. Horn

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. J.T. Bö, 2. Quentin Fillon Maillet (Frankreich), 3. Tarjei Bö (Norwegen), ... 8. Doll, ... 17. Roman Rees (Schauinsland), ... 22. Nawrath, ... 33. Kühn

DARAUF KOMMT ES AN: Im Sprint können sich die stärksten Läufer auf die anspruchsvolle Runde über 3,3 Kilometer freuen, nur die Schnellsten haben eine Chance auf Edelmetall. Dennoch muss es natürlich auch am Schießstand passen.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Nawrath hat beste Erinnerungen an Sprints in Lenzerheide, im Vorjahr war er bei der Generalprobe im Weltcup Dritter. Dominator Johannes Thingnes Bö könnte mit seiner 21. Goldmedaille zum alleinigen Rekordweltmeister aufsteigen, noch teilt er sich die Bestmarke mit Landsmann Ole Einar Björndalen.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Ich habe in den letzten Sprints gezeigt, dass ich auf den zehn Kilometern zu den Schnellsten gehöre. Wenn ich meinen Job am Schießstand mache, kann ich ganz vorne reinlaufen - und daran glaube ich auch." (Horn)

SONNTAG

DER WETTBEWERB: Verfolgung der Frauen, 10 Kilometer (12.05 Uhr/ZDF und Eurosport)

DEUTSCHE STARTERINNEN: Selina Grotian (Mittenwald), Franziska Preuß (Haag), Sophia Schneider (Oberteisendorf), Julia Tannheimer (Ulm)

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) am 10. März 2019 in Östersund

FAVORITINNEN: Lou Jeanmonnot, Julia Simon (beide Frankreich), Preuß, Elvira Öberg (Schweden)

SO LIEF DIE WM 2024: 1. Simon, 2. Lisa Vittozzi (Italien), 3. Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich), ... 6. Preuß, ... 15. Vanessa Voigt (Rotterode), ... 25. Janina Hettich-Walz (Schönau), ... 37. Schneider

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. Marte Olsbu Röiseland (Norwegen), 2. E. Öberg, 3. Tiril Eckhoff (Norwegen), ... 12. Voigt, ... 15. Preuß, ... 17. Herrmann-Wick, ... 21. Vanessa Hinz (Schliersee)

DARAUF KOMMT ES AN: In der Verfolgung gibt es am Schießstand heiße Duelle Frau gegen Frau, da sind starke Nerven gefragt. Die Zwei-Kilometer-Runde ist in der Roland Arena nicht ganz so schwer, auf der Loipe kann man nur wenig gutmachen.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: Jagdrennen können die deutschen Frauen. Preuß liegt im Verfolgungsweltcup auf Rang zwei, schaffte in vier Rennen schon einen Sieg und zwei dritte Plätze. Die anderen drei Jagdrennen gewann allerdings alle ihre Hauptkonkurrentin Jeanmonnot.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Ich bin optimistisch, dass ihr nächstes Top-Resultat nicht allzu lange auf sich warten lässt." (Sportdirektor Felix Bitterling über Preuß)

DER WETTBEWERB: Verfolgung der Männer, 12,5 Kilometer (15.05 Uhr/ZDF und Eurosport)

DEUTSCHE STARTER: Doll, Nawrath, Riethmüller, Strelow

LETZTER DEUTSCHER WM-SIEG: Erik Lesser am 8. März 2015 in Kontiolahti

FAVORITEN: J.T. Bö, T. Bö., Lägreid

SO LIEF DIE WM 2024: 1. J.T. Bö, 2. Lägreid, 3. Christiansen, ... 15. Kühn, 16. Doll, 17. Horn, ... 21. Nawrath

SO LIEF OLYMPIA 2022: 1. Fillon Maillet, 2. T. Bö, 3. Eduard Latypow (Russland), ... 6. Rees, ... 12. Kühn, ... 19. Nawrath, ... 32. Doll

DARAUF KOMMT ES AN: Ob Johannes Thingnes Bö schon einsam ins Rennen startet oder noch ernsthaft Konkurrenz fürchten muss. Ist der Vorsprung des Dominators schon zu groß, wird das Hauen und Stechen um die weiteren Podestplätze sicher noch intensiver.

WAS MAN WISSEN SOLLTE: In den vier Verfolgungen des Winters versprühten die deutschen Biathleten noch keinen Glanz, was aber oft auch an ungünstigen Ausgangspositionen im Sprint lag. Zu mehr als einem siebten Rang von Riethmüller reichte es bislang nicht.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Wir sind heiß." (Riethmüller)